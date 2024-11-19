Дору Петруци: «Они продолжают демонстрировать, что ни на что не способны»

После косметических изменений в правительстве Дорина Речана появилось много комментариев. Директор IMAS Дору Петруци заявил, что этими перестановками правительство продемонстрировало, что оно ни на что не способно.
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