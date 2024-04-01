Назван командующий Ленинградским военным округом. Кто такой генерал-полковник Лапин, и за что его критиковал Кадыров?

URA.RU: генерал Лапин назначен командующим Ленинградским военным округом Начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России, генерал-полковник Александр Лапин назначен командующим Ленинградским военным округом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии