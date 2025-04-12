Маск после встречи спецпосланника Трампа с Путиным: Уиткофф великолепен

Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и владелец компании Tesla Илон Маск поддержал спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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