Как и чем правильно зонировать пространство в однокомнатной квартире

Однокомнатные квартиры всегда представляли собой особый вызов в плане дизайна интерьера. Как создать уютное и функциональное пространство, которое бы одновременно служило и спальней, и гостиной? Тем более, если владелец квартиры – человек, ценящий удобство, стиль и эстетику.