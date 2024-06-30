Залез на скалу за цветами: любителя природы спасли на острове Попова

Спецоперацию развернули спасатели из Приморья, чтобы достать со скалы любителя природы. Натуралист поднялся наверх, чтобы сфотографировать цветы, но спуститься уже не смог: камни стали сыпаться под ногами, сообщает PRIMPRESS.
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