На Дону спасли горняков из завала после обрушения на шахте «Садкинская»

Двух горняков, около суток остававшихся под завалами после обрушения породы на шахте «Садкинская» (Ростовская область), удалось спасти, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 16 апреля в своем Telegram-канале.
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