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Турецкие магазины отреагировали на призыв Эрдогана сделать скидки на продукты

Турецкие магазины отреагировали на призыв Эрдогана сделать скидки на продукты

Крупные сетевые магазины, в том числе Migros, BIM, Şok Marketler и A101 отреагировали на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Минторга Омера Болата сделать скидки до 50% на продукты питания и товары первой необходимости в рамках борьбы с инфляцией.

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