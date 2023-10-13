Турецкие магазины отреагировали на призыв Эрдогана сделать скидки на продукты

Крупные сетевые магазины, в том числе Migros, BIM, Şok Marketler и A101 отреагировали на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Минторга Омера Болата сделать скидки до 50% на продукты питания и товары первой необходимости в рамках борьбы с инфляцией.