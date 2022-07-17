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«Баффало» подписал контракты новичка с Савоем, Эстлундом и Кулихом. Форварды были выбраны в 1-м раунде драфта

«Баффало» подписал форвардов Мэттью Савоя, Ноа Эстлунда и Иржи Кулиха. С каждым нападающим заключен контракт новичка сроком на 3 года.

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