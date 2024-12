HB

Halszka Brzozowska

W Białowieży był też alkoholik i szumowina, były Prezydent RP Kwaśniewski. , który przed wojną na Ukrainie współpracował z synem Bidena.. To Kwaśniewski przed terminem wprowadził Polskę do NATO i wysłał polską armię do Iraku. Niezwykle obrzydliwa kreatura..😡😡