ФСБ сообщает, что предотвратила теракт разведки Киева на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске «В марте со служащим на крейсере российским военным связался сотрудник украинской разведки, который предлагал устроить теракт на корабле взамен на крупное вознаграждение.
Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Комментарии
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Лидия
Самое интересное, что согласившимся полоумных работать на них, даже не платят, обманывают, а некоторым в посылке с якобы с деньгами, подкладывают взрывчатку. Вчера посмотрела по ТВ большой репортаж на эту тему.
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19 час.
Vladimir Soukhatchev
Анастасия Куликова, а в чем же вы увидели «заслугу ФСБ» если военнослужащий на нашем авианосце Самостоятельно обратился к руководству??? Было бы логично ожидать от ФСБ наблюдения за перепиской и контактами сотрудников МО и заблаговременного пресечения преступлений! В Мурманске ФСБ просто повезло с достойным военным и не более!!!
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13 час.
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