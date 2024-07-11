Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Самое интересное, что согласившимся полоумных работать на них, даже не платят, обманывают, а некоторым в посылке с якобы с деньгами, подкладывают взрывчатку. Вчера посмотрела по ТВ большой репортаж на эту тему.

Vladimir Soukhatchev

Анастасия Куликова, а в чем же вы увидели «заслугу ФСБ» если военнослужащий на нашем авианосце Самостоятельно обратился к руководству??? Было бы логично ожидать от ФСБ наблюдения за перепиской и контактами сотрудников МО и заблаговременного пресечения преступлений! В Мурманске ФСБ просто повезло с достойным военным и не более!!!