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Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

ФСБ сообщает, что предотвратила теракт разведки Киева на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске «В марте со служащим на крейсере российским военным связался сотрудник украинской разведки, который предлагал устроить теракт на корабле взамен на крупное вознаграждение.

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Комментарии
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Лидия
Самое интересное, что согласившимся полоумных работать на них, даже не платят, обманывают, а некоторым в посылке с якобы с деньгами, подкладывают взрывчатку. Вчера посмотрела по ТВ большой репортаж на эту тему.
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19 час.
Vladimir Soukhatchev
Анастасия Куликова, а в чем же вы увидели «заслугу ФСБ» если военнослужащий на нашем авианосце Самостоятельно обратился к руководству??? Было бы логично ожидать от ФСБ наблюдения за перепиской и контактами сотрудников МО и заблаговременного пресечения преступлений! В Мурманске ФСБ просто повезло с достойным военным и не более!!!
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13 час.

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