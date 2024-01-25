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Полиция искала нелегальных мигрантов в пригороде Челябинска

Полиция искала нелегальных мигрантов в пригороде Челябинска

Силовики и сотрудники военкоматов проверяли рынки, стройки, агропредприятия.Росгвардия, военные комиссары и полицейские Управления по вопросам миграции провели масштабный рейд в посёлке Красное Поле Сосновского района.

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