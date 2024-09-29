Глава МИД Индонезии Марсуди надела на ГА ООН брошь, которую ей подарил Лавров

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на выступление в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН надела одну из двух брошей, которые ей подарил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
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