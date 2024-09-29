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  • Е Пронина
    это не черная полоса, а идет амеро-израильская зачистка по усмирению арабов))Комментатор Тоуси...
  • Георгий Михалев
    Пошла черная полоса. Мало того, что расхерячен порт, склады, нефтехранилища и электростанции хуситов, так теперь еще ...Комментатор Тоуси...
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Глава МИД Индонезии Марсуди надела на ГА ООН брошь, которую ей подарил Лавров

Глава МИД Индонезии Марсуди надела на ГА ООН брошь, которую ей подарил Лавров

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на выступление в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН надела одну из двух брошей, которые ей подарил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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