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Угрозы Скотта Бессента в отношении Ирана провоцируют мировой экономический кризис

Угрозы Скотта Бессента в отношении Ирана провоцируют мировой экономический кризис

США хотят наказать всех, кто сотрудничает с Ираном Фото: © Getty Images / Tom Williams Министр финансов США Скотт Бессент ударил в литавры и на пресс-конференции 24 августа объявил операцию «Экономический изгой» против Ирана, которая должна привести к полной экономической изоляции Исламской Республики.

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