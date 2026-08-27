Угрозы Скотта Бессента в отношении Ирана провоцируют мировой экономический кризис

США хотят наказать всех, кто сотрудничает с Ираном Фото: © Getty Images / Tom Williams Министр финансов США Скотт Бессент ударил в литавры и на пресс-конференции 24 августа объявил операцию «Экономический изгой» против Ирана, которая должна привести к полной экономической изоляции Исламской Республики.