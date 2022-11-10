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«МЮ» пропустил от «Астон Виллы» Эмери 5 голов в двух матчах за 5 дней

«Манчестер Юнайтед» пропустил от «Астон Виллы» пять мячей за пять дней. В воскресенье «МЮ» уступил «Астон Вилле» в матче АПЛ со счетом 3:1.

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