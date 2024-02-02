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  • Валерий Соловьев
    Чую собянин что-то окрывать приедет. До этого два месяца конь не валялся.В районе Люблино ...
  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

Пользователи МЭШ смогут самостоятельно подобрать уровень сложности индивидуальных занятий Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что образовательные проекты Москвы постоянно расширяют список партнеров.

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