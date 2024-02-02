Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

Пользователи МЭШ смогут самостоятельно подобрать уровень сложности индивидуальных занятий Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что образовательные проекты Москвы постоянно расширяют список партнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии