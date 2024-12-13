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Профессор Малинен раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы

Профессор Малинен раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас фактически преувеличивает мнимую угрозу со стороны России. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

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