Воронин: "Мы против лишения страны внутреннего суверенитета"

Партия коммунистов приветствует установление нормальных отношений Молдовы с государствами Европейского союза, но она выступает за развитие республики как суверенного, самостоятельного государства в полном смысле этого слова, и против лишения ее внутреннего суверенитета через евроинтеграцию.
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