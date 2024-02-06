Воронин: "Мы против лишения страны внутреннего суверенитета"

Партия коммунистов приветствует установление нормальных отношений Молдовы с государствами Европейского союза, но она выступает за развитие республики как суверенного, самостоятельного государства в полном смысле этого слова, и против лишения ее внутреннего суверенитета через евроинтеграцию.