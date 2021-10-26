18 типов мужских голосов согласно немецкой системе Fach

Наиболее популярной, в том числе и за пределами поющих кругов не без причин считается итальянская система с её 9 мужскими голосами, о 3х из которых слышали даже самые дремучие граждане, никак не связанные с музыкальной или речевой деятельностью.
Наиболее популярной, в том числе и за пределами поющих кругов не без причин считается итальянская система с её 9 мужскими голосами, о 3х из которых слышали даже самые дремучие граждане, никак не связанные с музыкальной или речевой деятельностью.
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