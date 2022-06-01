Доходы южноуральцев выросли на 12%

Такие данные за первый квартал текущего года предоставили в Минэкономразвития региона. В первом квартале 2022 года жители Южного Урала стали богаче на 12% по сравнению с тем же периодом 2021-го.
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