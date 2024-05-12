В честь Дня Государственного герба, Государственного флага и Государственного гимна Республики Беларусь городская библиотека № 16 пригласила учащихся УО ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ на библиоэкскурс ´В символах страны - история Отчизны´.
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