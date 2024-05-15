В Калужской области оперативники установили местонахождение лица, находящегося в федеральном розыске с 2021 года

В 2021 году местный житель 1980 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», не явился в назначенное время в зал судебного заседания, в результате чего был объявлен в федеральный розыск.