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Закон, порядок, государство

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В Калужской области оперативники установили местонахождение лица, находящегося в федеральном розыске с 2021 года

В Калужской области оперативники установили местонахождение лица, находящегося в федеральном розыске с 2021 года

В 2021 году местный житель 1980 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», не явился в назначенное время в зал судебного заседания, в результате чего был объявлен в федеральный розыск.

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