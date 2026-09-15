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FT: швейцарская «дочка» Orlen потеряла сотни миллионов на сделке с нефтью из Вен

FT: швейцарская «дочка» Orlen потеряла сотни миллионов на сделке с нефтью из Вен

Швейцарская «дочка» польской Orlen попыталась купить 6 млн баррелей венесуэльской нефти через посредников и расчеты в USDT.

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