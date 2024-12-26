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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Русских в Таджикистане не осталось из-за геноцида. России пора менять правила

Русских в Таджикистане не осталось из-за геноцида. России пора менять правила

Царьград Русских в Таджикистане не осталось из-за геноцида. При этом между нашими странами всё ещё сохраняется соглашение о двойном гражданстве.

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Комментарии
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Samarium
Пока враги России диктуют у нас свои правила....
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Интересно о чем всё таки думает ДУМА, если не решает вопросы которые лет двадцать назад нужно было решить?
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