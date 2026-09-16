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Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины"

Глубокое потрясение: корейская переводчица Достоевского шокирована клеймом "врага Украины"

Южнокорейская переводчица Ким Чжон А, которая перевела на корейский язык романы Федора Достоевского, призналась, что глубоко потрясена из-за включения ее имени в базу скандального украинского сайта "Миротворец"*, сообщает РИА Новости .

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