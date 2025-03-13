Продавцы автомобилей в России попросили о льготных кредитах

В условиях резкого снижения продаж автодилеры в России попросили поддержать их льготными кредитами. Об этом со ссылкой на обращение ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) премьер-министру Михаилу Мишустину, руководителю администрации президента Антону Вайно и статс-секретарю – замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову сообщает газета «Ведомости».