Продавцы автомобилей в России попросили о льготных кредитах

В условиях резкого снижения продаж автодилеры в России попросили поддержать их льготными кредитами. Об этом со ссылкой на обращение ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) премьер-министру Михаилу Мишустину, руководителю администрации президента Антону Вайно и статс-секретарю – замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову сообщает газета «Ведомости».
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