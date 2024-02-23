Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 70 очков на двоих в победном матче с «Финиксом»

Звездный дуэт «Мэверикс» в сумме набрал 70 очков, техасская команда победила со счетом 123:113. В активе Дончича 41 очко, 9 подборов, 11 передач и 3 перехвата, у Кайри – 29 очков, 5 подборов и 3 передачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Болельщики развернули на трибуне Спартакиады плакат в поддержку Валиевой: «Камила – это по любви»
- Евгений Кафельников: «Жаловаться на судьбу мне точно не стоит. Считаю, что показал в теннисе свой максимум»
- Кондратюк о Самарине: «Для меня Саша на протяжении 10 лет был примером и в спорте, и в жизни. Он прекрасный спортсмен и очень хороший человек»
Свежие комментарии