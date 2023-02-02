Анатолий Шарий: У Зеленского отчитались перед США

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись медиаэксперта, независимого журналиста Анатолия Шария: У Зеленского отчитались перед США, что сделано за сутки: Провели обыски у руководства киевской налоговой у Игоря Коломойского по делам «Укрнафты» у Арсена Авакова по закупке вертолетов у Вадима Столара относительно информации об отмывании денег Медведчука Объявили подозрение Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию «ДНР» уволенному заместителю министра обороны Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Хмельницкому за некачественные бронежилеты на 100 млн грн топменеджмента «Укртатнафты» за махинации на 40 млрд грн министру энергетики в правительстве Гройсмана Игорю Насалику за убытки государству на 1,5 млрд грн бывший заместитель министра культуры (2014—2019 гг.