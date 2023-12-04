04.12.23==Кто станет хозяином Тихого океана?

В США всерьез обеспокоены ростом числа и качества кораблей китайского флота. Очередной кирпич в информационное озеро бросили специалисты организации FAS, некоммерческая независимая организация, отработавшие данные Управления военно-морской разведки ВМС США.
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