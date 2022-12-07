В Челябинске сотрудники транспортной полиции задержали участников организованной группы за кражу свыше 60 тонн дизельного топлива из локомотивов

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемых в хищениях дизельного топлива ОАО «РЖД».
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