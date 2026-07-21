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«Это решение далось непросто»: почему фигуристка Аделия Петросян ушла от Этери Тутберидзе после Олимпиады в Милане

Решение Аделии Петросян завершить сотрудничество с Этери Тутберидзе стало неожиданностью для спортивного сообщества.

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