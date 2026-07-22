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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» сделал запрос по вингеру «Флуминенсе» и Уругвая Каноббио. Игрок не заинтересован в переходе (Globo)

« Краснодар » проявляет интерес к  Агустину Каноббио . Как сообщает Globo, российский клуб сделал запрос о возможности трансфера вингера « Флуминенсе », но официальных предложений еще не было.

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