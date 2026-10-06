В Астане стартовал семинар МАГАТЭ по безопасности первой АЭС Казахстана

В Астане с 5 по 9 октября проходит пятидневный семинар МАГАТЭ, на котором специалисты казахстанских ведомств и организаций рассматривают вопросы безопасности при проектировании первой в стране АЭС.
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