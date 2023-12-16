СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Имя им легион...Кто крышует нелег...
  • Александр Попов
    Давненько шведы в грызло не получали.Страсти по Полтаве
  • Анатолий Страшко
    Читатели, обратите внимание на это в статье.....Как правило, в Россию приезжает та подвижная криминальная часть насел...Кто крышует нелег...

Кто крышует нелегалов?

Кто крышует нелегалов?

В России не прекращаются преступления мигрантов Андрей Соколов    Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что правоохранители задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
m
mlee
Секрет Полишинеля, что охраняешь, то и имеешь. Критическая масса превышена, начинается откат. У ментов ротация. Рутина...
Ответить
10 час.
АС
Анатолий Страшко
Читатели, обратите внимание на это в статье.....Как правило, в Россию приезжает та подвижная криминальная часть населения, которая выдавливается из бывших союзных республик. Фактически это «отбросы», от которых собственная страна избавилась и прислала их к нам.........Ведь это ответ на наш вопрос - откуда у приезжих столько денег? Ведь едут из бедных стран от безысходности. И такое непонятное сорение деньгами. Дорогие смартфоны, длительные беспрерывные разговоры, шатание днём в рабочее время по магазинам, покупка &quot;тачек&quot;  и покупка полиции. Вот арестовали стрелочника из МВД, хорошо заработавшего на мигрантах. Ущерб нанесённый им стране гигантский. Но ведь он стрелочник только!!!! Его из Москвы в Питер кто-то толкал. Кто????? А как с этим дело в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Магадане? Про Магадан я не шучу. Это регион золотодобычи. Как там дело обстоит с внедрёнием  из Москвы крышевателей мигрантов из Ингушетии, например. Ведь известно, что ингуши все с золотыми зубами. Даже женщины. Путин, конюшню около Вас продолжайте чистить. Мы верим Вам, пока.
Ответить
10 час.
АА
Алекс Архипов
Имя им легион...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх