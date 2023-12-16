Кто крышует нелегалов?

АС

Анатолий Страшко

Читатели, обратите внимание на это в статье.....Как правило, в Россию приезжает та подвижная криминальная часть населения, которая выдавливается из бывших союзных республик. Фактически это «отбросы», от которых собственная страна избавилась и прислала их к нам.........Ведь это ответ на наш вопрос - откуда у приезжих столько денег? Ведь едут из бедных стран от безысходности. И такое непонятное сорение деньгами. Дорогие смартфоны, длительные беспрерывные разговоры, шатание днём в рабочее время по магазинам, покупка "тачек" и покупка полиции. Вот арестовали стрелочника из МВД, хорошо заработавшего на мигрантах. Ущерб нанесённый им стране гигантский. Но ведь он стрелочник только!!!! Его из Москвы в Питер кто-то толкал. Кто????? А как с этим дело в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Магадане? Про Магадан я не шучу. Это регион золотодобычи. Как там дело обстоит с внедрёнием из Москвы крышевателей мигрантов из Ингушетии, например. Ведь известно, что ингуши все с золотыми зубами. Даже женщины. Путин, конюшню около Вас продолжайте чистить. Мы верим Вам, пока.