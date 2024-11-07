«Будешь петь в окопах под Бейрутом». Комик Слепаков вновь опозорился: зря он попытался «задеть» Путина

Наталия

Все поставлено с ног на голову! Никчемные, наглые и бездарные комики- шоумены, блогеры и безголосые певцы, становятся миллионерами, а те, кто реально трудится, создавая материальные ценности, учит детей и студентов, спасает жизни людей, живут от зарплаты до зарплаты, влезают в кабальные ипотеки, не говоря уж о пенсионерах.