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Позитив для оптимистов

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«Будешь петь в окопах под Бейрутом». Комик Слепаков вновь опозорился: зря он попытался «задеть» Путина

«Будешь петь в окопах под Бейрутом». Комик Слепаков вновь опозорился: зря он попытался «задеть» Путина

Сбежавший в Израиль комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решил напомнить о себе, опубликовав странный видеоряд.

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Комментарии
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Наталия
Все поставлено с ног на голову! Никчемные, наглые и бездарные комики- шоумены, блогеры и безголосые певцы,  становятся миллионерами, а те, кто реально трудится, создавая материальные ценности, учит детей и студентов,  спасает жизни людей, живут от зарплаты до зарплаты, влезают в кабальные ипотеки, не говоря уж о пенсионерах.
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