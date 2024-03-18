ВСУ традиционно отчитались о сбитии почти всех «Гераней», атаковавших объекты на Украине

Несмотря на увольнение с занимаемой должности спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "прославившегося" своими отчетами о сбитии практически всех атакующих объекты на Украине беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые, системный подход к освещению работы украинской ПВО, не изменился.