Возбуждено несколько уголовных дел. В «Роснано» выявили многомиллиардные хищения

Гендиректор «Пластик лоджик» арестован по обвинению в растрате денег «Роснано»Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press По результатам проверок в «Роснано», которые выявили факты многомиллиардных хищений у госкорпорации, следователи возбудили несколько уголовных дел.