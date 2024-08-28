Возбуждено несколько уголовных дел. В «Роснано» выявили многомиллиардные хищения

Гендиректор «Пластик лоджик» арестован по обвинению в растрате денег «Роснано»Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press По результатам проверок в «Роснано», которые выявили факты многомиллиардных хищений у госкорпорации, следователи возбудили несколько уголовных дел.
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