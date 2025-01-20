Метод Монтессори: прошлое и настоящее (часть 1)

Многие из вас наверняка слышали или хотя бы поверхностно, но знакомы с этой педагогической системой, а некоторые из вас являются свидетелями эффективности и необходимости этого метода на личном примере своих детей, прошедших терапию в нашем Доме Радужного Детства.
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