Метод Монтессори: прошлое и настоящее (часть 1)

Многие из вас наверняка слышали или хотя бы поверхностно, но знакомы с этой педагогической системой, а некоторые из вас являются свидетелями эффективности и необходимости этого метода на личном примере своих детей, прошедших терапию в нашем Доме Радужного Детства.