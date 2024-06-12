Путин утвердил новую структуру управления в Администрации президента: Что изменилось

Владимир Путин утвердил новую структуру управления в Администрации президента. Среди изменений: глава государства своим указом исключил из состава Администрации президента должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.
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