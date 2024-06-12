Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Надо делать так, как сделал бы Сталин - всех таких в ГУЛАГ!Дело может принят...
  • Шеин Никита
    Безграмотная дура!  О классике заговорила! Твоего мнения только не хватало!Блогер Ивлеева пр...
  • Наталья Котельникова
    Больной зелибобик таскается по миру, идиот. Его в дверь, а он в окно ручку тянет - даааааай, даааааай, даааааай. ...Цель визита раскр...

Путин утвердил новую структуру управления в Администрации президента: Что изменилось

Путин утвердил новую структуру управления в Администрации президента: Что изменилось

Владимир Путин утвердил новую структуру управления в Администрации президента. Среди изменений: глава государства своим указом исключил из состава Администрации президента должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх