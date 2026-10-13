Кушнер и Уиткофф пригрозили Киеву? NYT раскрыл детали переговоров в Майами

Уиткофф и Кушнер ошеломили Киев новостью о санкциях по дизелю и пригрозили Зеленскому.Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ошеломили украинскую делегацию заявлением о приостановке санкций против российского дизельного топлива.