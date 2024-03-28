В Москве открыли памятник Михаилу Ульянову

27 марта в Москве, в парке “Михайловский сад”, расположенном между улицами Бахрушина и Татарской, открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову, сообщили в группе департамента строительства столицы ВКонтакте.
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