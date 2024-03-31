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На Украине не прошли выборы президента. К чему это приведет

На Украине не прошли выборы президента. К чему это приведет

Сегодня 1,4K прочитали Почему от Украины ждали выборов 31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента — согласно Конституции, их проводят в последнее воскресенье марта в год, когда истекают полномочия действующего главы государства.

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Комментарии
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Лев Добрый
Выборов в бондерии не було, президента тоже не будэ!🤠😜👈👍
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17 час.
Лев Добрый
С 21 мая 2024 года, наркоман зе-ля будэ на мушке!🤠⚔️👈😜👍
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17 час.
Алексей Куницын
Украина остаётся без президента, истёк официальный срок конституционных полномочий Владимира Зеленского. Владимир Зеленский теряет легитимность с 21 мая и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол Приказ &quot;валить&quot; комедианта уже отдан, Обнулять будут ракетами.
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16 час.

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