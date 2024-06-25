В субботу, 29 июня, на центральном стадионе пройдет турнир по пляжному волейболу среди мужских команд.
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В субботу, 29 июня, на центральном стадионе пройдет турнир по пляжному волейболу среди мужских команд.