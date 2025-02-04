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Ревизоры Трампа уличили Байдена в том, что до Украины дошла только половина обещанной военной помощи

Ревизоры Трампа уличили Байдена в том, что до Украины дошла только половина обещанной военной помощи

Как утверждает Reuters со ссылкой на американские и украинские источники,  США в последний год президентства «сонного Джо» Байдена резко замедлили поставки оружия на Украину – так что  к ноябрю прошлого года Вашингтон выделил Киеву из собственных запасов вооружений только половину обещанной помощи.

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