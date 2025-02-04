Ревизоры Трампа уличили Байдена в том, что до Украины дошла только половина обещанной военной помощи

Как утверждает Reuters со ссылкой на американские и украинские источники, США в последний год президентства «сонного Джо» Байдена резко замедлили поставки оружия на Украину – так что к ноябрю прошлого года Вашингтон выделил Киеву из собственных запасов вооружений только половину обещанной помощи.
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