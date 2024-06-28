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Сергей Устьянцев о том, почему танки «Объект 140» и «Объект 430» не пошли в производство

Сергей Устьянцев о том, почему танки «Объект 140» и «Объект 430» не пошли в производство

Не секрет, что создать танк, который мог бы оставаться актуальным на протяжении многих десятков лет, просто невозможно – он в любом случае морально устареет и перестанет отвечать требованиям военных по огневой мощи и броневой защите.

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