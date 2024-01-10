Лидер ВХЛ тюменский «Рубин» неожиданно проиграл овертайм «Дизелю»

Лидер ВХЛ тюменский «Рубин» проиграл у себя дома «Дизелю», который на момент игры занимал 22 место. Проигрывая по ходу матча со счетом 2:0, хоккеисты из Пензы смогли не только отыграться в третьем периоде, но и победить в овертайме 2:3.