В рамках Недели приема граждан омский бизнес-омбудсмен ответил на вопросы предпринимателей

10 сентября 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко, в рамках инициированной партией «Единая Россия» Недели приема граждан по вопросам правовой поддержки граждан, осуществил заранее анонсированный прием предпринимателей.
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