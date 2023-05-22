«Курганмашзавод» ведет работы по модернизации самоходной артиллерийской установки «Пат-С»

Российской армии требуется как можно больше САУ. «Курганмашзавод» (КМЗ входит в АО «НПО „Высокоточные комплексы“» госкорпорации «Ростех») ведет работы по модернизации 152-мм самоходной артиллерийской установки «Пат-С».