Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Саперы применяют робот «Уран-6» для разминирования в Курской области

КУРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Саперы 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады, осуществляющие разминирование пострадавших при вторжении Вооруженных сил Украины территорий Курской области, применяют новейший российский робот «Уран-6», передает корреспондент ТАСС.

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