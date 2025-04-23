Саперы применяют робот «Уран-6» для разминирования в Курской области

КУРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Саперы 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады, осуществляющие разминирование пострадавших при вторжении Вооруженных сил Украины территорий Курской области, применяют новейший российский робот «Уран-6», передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии