Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение в интервью Dialogue works на YouTube о том, что специальные военные операции, проведенные на Украине, ослабили позиции США на международной арене, особенно на Ближнем Востоке.
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