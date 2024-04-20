Минобороны: морпехи уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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